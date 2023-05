PS diz que Marcelo "fez o que devia" ao não falar de política interna na UE

A eurodeputada Maria Manuel Leitão Marques, do PS, defendeu que o presidente da República "fez o que devia" ao não abordar assuntos internos no discurso que proferiu, esta terça-feira, no Parlamento Europeu. Da Esquerda à Direita houve elogios às palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, ainda que PCP e BE tenham lamentado a ausência de críticas às políticas de austeridade.

"Foi um excelente discurso sobre a Europa, virado para o futuro", afirmou Maria Manuel Leitão Marques, em Estrasburgo. A socialista apontou que, embora falando "de forma simpática", o chefe de Estado não deixou de apontar alguns "problemas difíceis de resolver", como a transição climática ou a relação com países africanos, latino-americanos e asiáticos.

Questionada sobre se o facto de Marcelo não se ter debruçado sobre questões de política nacional teria sido "um favor" ao Governo, a eurodeputada rejeitou esta ideia: "Não vejo que tenha sido um favor. O presidente veio ao Parlamento Europeu e fez o que devia: falou sobre o futuro da Europa e sobre os problemas e desafios que temos de vencer. Era assim que todos nos devíamos comportar", frisou.