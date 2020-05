Marcelo foi de máscara e calções às compras

JN Hoje às 21:02 Facebook

Marcelo Rebelo de Sousa foi fotografado numa ida às compras, num hipermercado de Cascais, e a imagem do momento está a correr a Internet a grande velocidade. De calções, máscara e mãos atrás das costas, o presidente da República aguarda numa fila rodeado de pessoas, também elas com a proteção respiratória contra o novo coronavírus.

O momento foi captado sábado à tarde, depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter dado um passeio a pé em Cascais, onde reside, segundo apurou o JN. Já este domingo, o presidente da República esteve também às compras, mas desta feita com jornalistas e em ato oficial, no Mercado Municipal da Ericeira, para motivar os portugueses a saírem de casa e reanimar a Economia nacional.

"Amanhã [segunda-feira] irei visitar museus, depois irei almoçar fora ou jantar fora a restaurantes diferentes, tascas. O primeiro-ministro vai almoçar com o presidente da Assembleia da República", anunciou Marcelo Rebelo de Sousa, observando: "Decidimos assim, se não às tantas diziam que eram coisas a mais com o primeiro-ministro, começavam a encontrar logo complôs políticos".

O Presidente da República adiantou que estará, no entanto, com o primeiro-ministro, António Costa, "numa iniciativa diferente no fim da semana".

Reforçando o apelo feito no sábado por António Costa aos portugueses para que voltem a sair mais frequentemente à rua, embora com cautelas, o chefe de Estado considerou que é tempo de "fazer a abertura, com cuidado, pequenos passos, e ir perdendo o medo, ir aparecendo e consumindo" e que se deve procurar "consumir o que é português".