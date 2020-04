Marcelo otimista: banqueiros estão "mobilizados para ajudar a economia portuguesa"

JN Hoje às 18:28, atualizado às 18:39 Facebook

O presidente da República afirmou esta segunda-feira que encontrou nos banqueiros portugueses um estado de espírito "de grande mobilização no sentido de ajudar a economia portuguesa".

"Saio desta reunião com a sensação de que a banca portuguesa está a acompanhar de forma muito atenta a realidade do nosso país, o que se vive nas famílias e nas empresas", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, terminado o encontro, por videoconferência, com os presidentes dos cinco maiores bancos portugueses (CGD, BCP, Novo Banco, Santander e BPI).

"Saio também com a ideia de que a banca tomou iniciativas próprias, para além das tomadas pelo Governo", acrescentou o chefe de Estado.