Marcelo: guerra não pode ser desculpa para não fazer reformas

Marcelo Rebelo de Sousa disse, esta sexta-feira, em Fafe, que a guerra "não pode servir de desculpa para não se darem os passos que interessam ao país". Falando aos jornalistas depois de encerrar as "I Conferências de Fafe", o presidente referiu-se ainda à descentralização como um acordo pelo qual "esperamos desde o início da democracia" e afirmou que não é compreensível que a Europa peça a Portugal e Espanha para racionarem o gás, sem que haja uma promessa de conexão da rede de gás ibérica ao resto da Europa.

Na qualidade de orador numa conferência sobre "Os desafios do sistema democrático", e de exaltação do papel de cada um dos presidentes desde o 25 de abril, Marcelo terminou a sua intervenção sublinhando que "é preciso reformar o que é preciso". Reconhecendo que o momento é difícil, "na medida do possível", afirma "que é preciso fazermos o que depende de nós para não perdermos oportunidades".

Referindo-se aos fundos comunitários, o presidente da República diz que noutra conjuntura até seria desculpável perder esta oportunidade, "mas, precisamente porque a situação é complicada no mundo é que não podemos perder".

A necessidade de consensos pontuou o discurso do presidente e, quando confrontado com essa necessidade relativamente ao facto de não ter havido desenvolvimentos sobre o novo aeroporto no encontro de hoje entre Luís Montenegro e o primeiro-ministro, Marcelo desvalorizou. Começou por dizer que não estava informado e, contrariando a necessidade de celeridade que pediu anteriormente, disse que "com tempo e com a participação de todas as partes interessadas é possível chegar a um acordo". Ainda relativamente ao aeroporto, deixou claro "que a situação que se vive na Ucrânia não pode servir para não se darem os passos que interessam ao país".

"Acordo histórico"

Questionado sobre o acordo de descentralização, assinado esta sexta-feira em Coimbra, Marcelo reconheceu que se trata de um momento histórico e desvalorizou o facto de o Porto estar fora.

Sobre o pedido europeu para racionamento de gás em Portugal e Espanha, o presidente afirma que "a solidariedade tem que ter vários sentidos", referindo-se à falta de disponibilidade para ligar a rede ibérica a França, o que permitiria a exportação de gás.