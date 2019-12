Marcelo já aterrou na Terceira e seguiu de imediato para o Corvo

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 13:58 Facebook

O presidente da República aterrou esta terça-feira na ilha Terceira, onde foi recebido por Vasco Cordeiro, presidente do Governo Regional dos Açores. Marcelo Rebelo de Sousa seguiu de imediato num avião da Força Aérea para o Corvo, onde está previsto que celebre a passagem de ano.

O Falcon que transportou Marcelo de Lisboa aterrou na base das Lajes por volta das 13.25 horas (menos uma hora nos Açores) - cinco minutos antes do previsto -, tendo o chefe de Estado entrado logo de seguida no avião da Força Aérea que o iria levar ao Corvo. O presidente não proferiu quaisquer declarações e demorou escassos segundos a fazer a transição de uma aeronave para a outra, apesar de inicialmente estar previsto que partisse para a ilha mais pequena do arquipélago apenas às 14 horas (13 horas locais). A rapidez do processo deverá estar relacionada com as previsões de agravamento das condições atmosféricas e o receio de que o tempo piore e comprometa a aterragem no Corvo.

O trajeto entre a Terceira e o Corvo tem a duração estimada de uma hora. Marcelo Rebelo de Sousa seguiu viagem com Vasco Cordeiro, que também vai participar nas festividades. Ambos vão jantar no ginásio da única escola da ilha, num evento que vai juntar cerca de 200 pessoas (cerca de metade da população da ilha, que tem 430 habitantes). Amanhã, dia 1 de janeiro, Marcelo deve dar o habitual mergulho e tem prevista a participação numa missa no âmbito do Dia Mundial da Paz.

Se tudo correr como o previsto, a tradicional mensagem de Ano Novo ao país será feita desde o Corvo, pelas 12 horas de amanhã (mais uma hora em Lisboa), o que é uma novidade face aos anos anteriores, uma vez que costuma ser emitida à noite.