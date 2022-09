Marcelo já conhece as medidas do Governo para apoiar famílias

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 18:47 Facebook

O primeiro-ministro, António Costa, apresentou ao presidente da República, pelas 18.30 horas desta segunda-feira, o pacote de medidas de apoio às famílias que o Governo vai aprovar. O Executivo deverá anunciá-las ao país por volta das 20 horas.

António Costa deslocou-se a Belém depois da reunião do Conselho de Ministros para dar a conhecer as medidas, em primeira mão, a Marcelo Rebelo de Sousa. O Governo esteve reunido no Palácio da Ajuda, em Lisboa, desde as 15.30 horas.

No sábado, o chefe de Estado tinha sublinhado a necessidade de atuar "com urgência", mas também "com cuidado por causa do acompanhamento da evolução económica". Nessa mesma ocasião, Marcelo considerou que o Governo "podia ter tomado as medidas um bocadinho mais cedo", embora reconhecendo que os pacotes de apoio só estão a ser anunciados agora "por toda a Europa".

Antes, a 25 de agosto, o presidente tinha aludido às "medidas ambiciosas" que estavam a ser anunciadas em alguns países, referindo que não iria comentar a resposta do Governo português à crise inflacionista sem, primeiro, conhecer o "alcance" das medidas adotadas.

Do pacote do Governo devem constar soluções como a atribuição de um cheque de 100 euros às famílias, um aumento extraordinário de pensões e algumas alterações no IRS, sendo também expectável a descida do IVA de alguns produtos de primeira necessidade.

Ao todo, as medidas terão um custo a rondar os 2 mil milhões de euros.