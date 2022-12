Marcelo já enviou cinco leis ao Constitucional, eutanásia pode seguir-se

No primeiro mandato, presidente só pediu uma vez a fiscalização do Tribunal Constitucional. Só na questão da mudança de tutela da Europol/Interpol é que Tribunal não encontrou irregularidades.

O presidente da República demorou três anos a enviar a primeira lei para o Tribunal Constitucional (TC) mas, quando o fez, tomou-lhe o gosto. O diploma que regula a gestação de substituição foi o único que fez Marcelo Rebelo de Sousa recorrer ao TC no primeiro mandato. No pós-reeleição, em 2021, Marcelo teve mais dúvidas: em sete meses, pediu veredictos sobre a eutanásia, a Carta dos Direitos Digitais e a lei do cibercrime. Este ano, fez o mesmo com as mudanças na cooperação policial internacional e pode repeti-lo com o novo diploma da eutanásia - que, assim, se tornará o sexto a merecer esse destino. Marcelo já admitiu vir a pedir a fiscalização das leis dos metadados, emergência sanitária e ordens profissionais.

Agosto de 2019 - Gestação de substituição