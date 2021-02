JN/Agências Hoje às 16:55, atualizado às 17:30 Facebook

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, receberam esta sexta-feira a primeira dose da vacina contra a covid-19, avançaram fontes oficiais de Belém e do gabinete do presidente do parlamento.

O chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas "deverá receber a segunda dose ainda antes da posse a 9 de março".

De acordo com a fonte parlamentar, outros deputados também já iniciaram a vacinação contra a covid-19.