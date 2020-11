Marcelo leva ao Parlamento estado de emergência a partir de segunda-feira

JN Hoje às 14:46, atualizado às 14:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O chefe de Estado propôs ao Parlamento que seja declarado em Portugal estado de emergência, entre 9 e 23 de novembro para permitir medidas de contenção da covid-19.

"Depois de ouvido o Governo, que o tinha proposto e se pronunciou ao fim da manhã em sentido favorável, o Presidente da República acabou de enviar à Assembleia da República, para autorização desta, o projeto de diploma decretando o estado de emergência por 15 dias, de 9 a 23 de novembro", pode ler-se em nota publicada no site da Presidência.

O estado de emergência - que segundo o jornal "Público" será votado na sexta-feira - permitirá ao Governo, no caso de ser aprovado, tomar medidas de combate à pandemia, tais como: "impor restrições à circulação em certos locais em períodos determinados, em particular nos municípios de maior risco; a utilização, se necessário e preferencialmente por acordo, de meios de saúde dos setores privado, social e cooperativo, com a devida compensação; a mobilização de trabalhadores, bem como das Forças Armadas e de Segurança, para o reforço das autoridades de saúde nos inquéritos epidemiológicos e de rastreio; e a possibilidade de medição de temperatura corporal, por meios não invasivos, e de imposição de testes no acesso a certos serviços e equipamentos".

A ser aprovado, o estado de emergência terá a duração de 15 dias, iniciando-se às 0 horas do dia 9 de novembro e cessando às 23.59 do dia 23 de novembro de 2020, sem prejuízo de eventuais renovações, nos termos da lei.