Marcelo levado para hotel por seguranças durante assalto de gangue

O Presidente da República teve de ser colocado em segurança por agentes do Corpo de Segurança Pessoal da PSP, ao início da noite desta terça-fera, no hotel Albatroz, em Cascais.

O chefe de Estado, que estaria a circular entre as praias da Conceição e da Rainha, foi reconduzido para o interior do vizinho hotel Albatroz, por se encontrar perto de um local onde houve incidentes à mesma hora. De acordo com o jornal digital "Cascais24", que avançou a notícia, terá havido um assalto a um estabelecimento na rua Direita, do qual resultaram cinco feridos, três dos quais agentes policiais.

O incidente ocorreu por volta das 20 horas, em circunstâncias ainda por apurar. Segundo o diário local, um gangue terá procurado tomar de assalto um estabelecimento explorado por emigrantes indianos.

Em consequência dos confrontos, o lojista, indiano de 47 anos, teve de ser transportado pelos Bombeiros de Cascais à urgência do Hospital de Cascais. Três agentes da PSP também ficaram feridos, embora apenas um deles tenha precisado de ser assistido mais tarde na mesma urgência hospitalar.

A PSP acabou por deter três suspeitos, um dos quais também teve necessidade de receber tratamento hospitalar.

Marcelo Rebelo de Sousa foi conduzido de imediato pelos agentes do Corpo de Segurança Pessoal para o interior do vizinho hotel Albatroz, adiantou o mesmo jornal.