Marcelo manda averiguar condecoração de devedor do Fisco

A Presidência da República informou, este sábado, que o Conselho das Ordens de Mérito vai averiguar a condecoração do empresário Adriano Correia Cardoso, devido a uma divida ao Fisco de mais de um milhão de euros.

O presidente da República atribuiu, a 26 de janeiro, a Medalha da Ordem do Mérito a Adriano Correia Cardoso, graças ao apoio que os seus restaurantes deram ao hospital de São João, no Porto, durante a pandemia. No entanto, o nome do empresário nortenho consta na lista de devedores ao Fisco, com uma dívida superior a um milhão de euros, segundo o "Correio da Manhã".

Por isso, "o Presidente da República solicitou ao Conselho das Ordens de Mérito para averiguar a situação à luz da regulamentação aplicável", informou a Presidência.

"Na sequência de notícias vindas a público, a Presidência da República esclarece que já tinha transmitido ao Correio da Manhã que o Sr. Adriano Correia Cardoso foi agraciado com a Medalha da Ordem do Mérito, na sequência de proposta do respetivo Conselho das Ordens, baseada em informações transmitidas por uma personalidade do Porto, professor universitário e diretor num hospital", pode ler-se na nota publicada no site.

A dívida foi assumida pelo empresário que a justificou com a "falta de conhecimentos de gestão", admitindo que ficou numa "situação muito complicada". Porém garantiu que o assunto está a ser "resolvido" e que pagou sempre os impostos que devia.

No dia 26 de janeiro o presidente da República condecorou, em cerimónia no antigo Picadeiro Real do Palácio de Belém, várias entidades e pessoas propostas pelos Conselhos das Ordens Honorificas Portuguesas.