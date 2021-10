Marcelo mantém confiança na aprovação do Orçamento de Estado

Sofia Cristino* Hoje às 19:32 Facebook

Marcelo Rebelo de Sousa mantém a confiança na passagem do Orçamento de Estado, depois de o Bloco de Esquerda ter anunciado esta tarde a intenção de votar contra.

"Continuo a acreditar que o OE vai passar, não só porque é desejável mas é aquilo que espero olhando para a alternativa, que é a dissolução que tem grandes custos para o país", disse, esta tarde, no Hospital Santa Maria, depois de uma homenagem às vítimas da pandemia covid-19.

O presidente da República apelou ao "bom senso" e alertou para as consequências negativas de um chumbo do OE nesta altura.

"Num momento decisivo as pessoas atuam com bom senso. Se estão todos de acordo que é mau para o país depois de eleições autárquicas fazer eleições legislativas num momento crucial para a vida portuguesa, na Europa e no mundo, vai-se fazer tudo até ao último minuto para que não haja dissolução".

"Do que me recordo nos últimos seis anos, é talvez o ano em que há maiores alterações fruto da negociação tão cedo relativamente à proposta inicial do OE2022. São muito profundas algumas e isso significa um esforço que continua a ser feito para se chegar a bom porto, que é o evitar da dissolução da Assembleia da República e eleições", continuou.

*com agências