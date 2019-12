Marcelo mantém passagem do ano na ilha do Corvo apesar do mau tempo

Hoje às 20:33 Facebook

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mantém os planos para fazer a passagem de ano na ilha do Corvo, nos Açores, apesar do alerta de mau tempo, com chuva e vento, para terça-feira, disse este domingo fonte da Presidência.

"Neste momento não há nenhuma alteração de planos, mantendo-se o programa conforme previsto", afirmou fonte da Presidência da República à Lusa.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê mau tempo nos Açores no fim do ano devido à passagem de uma superfície frontal fria.

Num comunicado divulgado hoje, o IPMA disse que está previsto para terça-feira, nas ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo), muita nebulosidade e períodos de chuva, com o vento a soprar com rajadas até 100 quilómetros por hora.

É precisamente na ilha do Corvo que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pretende estar na noite da passagem do ano e fazer a tradicional mensagem de Ano Novo, no dia 1 de janeiro, na quarta-feira.