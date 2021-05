Marcelo: "Melhores condições de trabalho é a melhor medalha que se pode dar" aos enfermeiros

O Presidente da República dedicou esta quarta-feira, em Arcos de Valdevez, palavras de louvor aos profissionais de saúde que enfrentaram a pandemia em Portugal, em especial aos enfermeiros, referindo que "melhores condições de trabalho, é a melhor medalha que se lhes pode dar".

De visita à Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez, que atravessou a pandemia sem nenhuma morte nas suas estruturas de idosos, Marcelo lembrou o Dia Internacional do Enfermeiro. "Os enfermeiros foram a linha da frente dos heróis que enfrentaram a pandemia. Não foram os únicos mas foram decisivos", declarou, referindo que aqueles profissionais de saúde "estiveram em toda a parte".

"Estiveram no SNS, nos estabelecimentos de saúde fora do SNS, nas Misericórdias, nas IPSS, nos lares, a apoiar escolas, em casa dos utentes que precisavam do seu apoio. Já estão habituados a fazer das 24, 48 horas, indo de um sítio para outro, sem dormir ou ficando em lares, como vi por todo o país, uma semana, duas, três semanas, um mês, como se não tivessem família, mas tinham", afirmou.

"Os enfermeiros merecem, não é só uma palavra de agradecimento, é que se lhes dê condições melhores, para serem enfermeiros. É a maior medalha que se lhes pode dar é a de permanentemente se pensar neles e no seu estatuto, nas condições de trabalho". "Eu sei que não temos dinheiro ilimitado em Portugal, mas dentro daquilo que temos, que se pense nos enfermeiros, na saúde, na solidariedade social e naquilo que foi posto à prova durante um ano e uns meses", concluiu.

Além das estruturas de idosos e crianças da Misericórdia, Marcelo Rebelo de Sousa visitou também as escolas de Arcos de Valdevez, onde se encontra a almoçar, após um périplo pelas instalações em contacto com alunos, professores e funcionários. O Presidente da República foi recebido por uma multidão e tirou dezenas de selfies por onde passava.