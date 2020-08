Marcelo mete ordem na casa: "não vai alinhar em crises" com médicos e partidos

Nuno Miguel Ropio Hoje às 17:25 Facebook

Marcelo Rebelo de Sousa apelou à "junção de esforços" contra a pandemia e avisou Governo, Ordem dos Médicos e partidos que "não alinha em crises".

"Os portugueses não perdoariam se estivéssemos de costas voltadas uns para os outros", frisou, antecipando "um agravar da disciplina sanitária" dentro de 15 dias.

Foi um aviso de Belém à navegação, a duas semanas de o país subir para uma situação de contingência. Na inauguração da Feira do Livro de Lisboa, confrontado com as desavenças entre o primeiro-ministro e a Ordem dos Médicos, Marcelo alertou que "nem o Estado consegue resolver o problema da pandemia sem os profissionais de saúde, nem os profissionais de saúde conseguem verdadeiramente fazer o que têm feito em condições extraordinárias sem o apoio do Estado, sem o investimento do Estado".

"Nem é possível estar de costas voltadas uns para os outros", disse, frisando a necessidade de uma "junção de esforços" entre a Segurança Social e a Saúde no que toca à atuação e fiscalização nos lares de idosos.

O mesmo apelo foi lançado aos partidos, quando se começa a desenhar o Orçamento do Estado para 2021 e a Esquerda força o PS a aceitar diversas exigências : "O presidente da República não vai alinhar em crises políticas". "Desenganem-se os que pensam que se não houver um esforço de entendimento vai haver dissolução do Parlamento, num curto espaço de tempo que o presidente tem pela frente, até dia 8 de setembro [data limite que constitucionalmente Belém tem para o fazer devido às eleições]. Isso é uma aventura", apontou, acenando que "todos são obrigados a pensar no interesse nacional"

"Em cima da crise da saúde e da crise económica, a [crise na] política era uma aventura total", salientou, admitindo que "a alternativa seria uma crise a prazo, isto é, o presidente empossado a 9 de março [de 2021] estar a dissolver para eleições em julho, isso não existe. É ficção, e para romances", avisou.

Marcelo levantou ainda o véu do que pode chegar a 15 de setembro, depois de o Governo ter anunciado esta quinta-feira que o país regressa a situação de contingência: "Temos de prevenir o que aí vem". "Temos o regresso das férias, a maior entrada de turistas, o começo do ano letivo e retoma das atividades desportivas amadoras...", disse, estimando que dentro de duas semanas o Governo possa "agravar um pouco o regime de disciplina sanitária em todo o território nacional".