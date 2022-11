Marcelo não comenta mudanças no Governo e afirma que só recebeu três propostas

JN/Agências Hoje às 18:18 Facebook

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, escusou-se, esta terça-feira, a comentar as mudanças no Governo, ao nível de secretários de Estado, e interrogado sobre quem assumirá os Assuntos Fiscais respondeu que só recebeu três propostas de nomeação.

"Não tenho mais nada a acrescentar, eu recebi três propostas, são três propostas", afirmou o chefe de Estado, em resposta aos jornalistas, à saída de uma iniciativa na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Enquanto estava na Gulbenkian, o Presidente da República fez divulgar uma nota a comunicar que "aceitou hoje as propostas do Primeiro-Ministro de exoneração de três secretários de Estado: dos Assuntos Fiscais, da Economia, e do Turismo, Comércio e Serviços".

A par destas exonerações, Marcelo Rebelo de Sousa aceitou as "propostas de nomeação" de António Mendonça Mendes, até agora secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, para secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, de Pedro Cilínio para secretário de Estado da Economia e de Nuno Fazenda para secretário de Estado do Turismo.

Segundo a mesma nota, que não indica quem ficará com a pasta dos Assuntos Fiscais em substituição de de Mendonça Mendes, a posse dos novos titulares terá lugar na sexta-feira às 12:00 no Palácio de Belém.

Pedro Cilínio e Nuno Fazenda entram para o Governo em substituição de João Neves e Rita Marques, dois dos três secretários de Estado tutelados pelo ministro da Economia, António Costa Silva.

António Mendonça Mendes assumirá o cargo de secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, que estava por ocupar há mais de duas semanas, desde a demissão de Miguel Alves, em 10 de novembro.

O chefe de Estado discursou na Gulbenkian no Congresso Nacional da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento de Sistemas Integrados de Transportes, iniciativa não incluída na sua agenda tornada pública.