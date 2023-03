Marcelo não foi "admirador" da criação da Autoridade Nacional de Emergência

Marcelo Rebelo de Sousa revelou este sábado que, tal como os bombeiros, olhou com "desconfiança" para a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) quando esta entidade surgiu. "Não fui admirador da criação da ANEPC", confessou. Quando se aproxima uma época "exigente" de fogos florestais, defendeu ainda que a "convergência é fundamental", apelando ao diálogo desde logo com o Governo.

No congresso da Liga dos Bombeiros Portugueses, em Gondomar, o presidente da República destacou que "são insubstituíveis".

"Ninguém pode substituir os bombeiros", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, notando que é preciso colocá-los "na agenda" do poder político e não apenas na agenda mediática.

PUB

"Não há ninguém nos milhões e milhões de portugueses que não se reconheça em vós, não vos admire e respeite", afirmou ainda, dizendo que nunca se esquecerá e não voltará a sentir a mesma emoção que sentiu no momento da continência à chegada ao congresso.

Já em declarações aos jornalistas, preocupado com as mudanças estruturais em curso, defendeu que "a convergência é fundamental" e apelou ao "diálogo" entre as várias entidades envolvidas no combate aos incêndios, quando se aproxima a época de fogos florestais, que "vai ser exigente".