Marcelo no Brasil com Bolsonaro, Lula e mais três ex-presidentes

O presidente da República parte sexta-feira para uma visita de quatro dias ao Brasil. Marcelo Rebelo de Sousa vai encontrar-se com o atual chefe de Estado brasileiro, Jair Bolsonaro, e com mais quarto ex-presidentes: Lula da Silva, Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso e José Sarney.

Marcelo vai estar na reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, parcialmente destruído por um incêndio, em 2015. O presidente aterra em São Paulo acompanhado do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Pelas 20 horas de sexta-feira, tem um encontro restrito com Lula, provável candidato contra Bolsonaro nas presidenciais brasileiras do próximo ano. O local escolhido foi a residência do Cônsul-Geral de Portugal na cidade paulista.

No sábado, Marcelo toma o pequeno-almoço com Michel Temer, que ocupou interinamente a chefia do Estado brasileiro entre 2016 e 2018, após o 'impeachment' de Dilma Rousseff.

Segue-se a cerimónia de reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, reconstruído com a ajuda de Portugal depois de, há seis anos, um fogo ter destruído dois terços do edifício.

É nesta ocasião que Marcelo fará o primeiro de dois discursos no Brasil, seguindo-se uma homenagem ao bombeiro falecido quando combatia o incêndio. O presidente almoça com Temer e Sarney e janta com Fernando Henrique Cardoso.

No domingo Marcelo parte para Brasília, onde discursa na embaixada portuguesa, perante membros da comunidade lusa. Na segunda-feira, horas antes de regressar, tem um encontro restrito com Bolsonaro na residência oficial do presidente do Brasil.

Esta será a quinta deslocação de Marcelo ao Brasil desde que é presidente, e a segunda vez que se encontra com Bolsonaro.