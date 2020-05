Marcelo: "O que se passa em Lisboa e Vale do Tejo deve ser ponderado"

Tiago Rodrigues Hoje às 13:07 Facebook

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta quinta-feira que a situação recente da evolução dos infetados em Lisboa e Vale do Tejo "deve ser ponderada pelo Governo nas próximas semanas".

"O objetivo da reunião de dia 8 é poder olhar para os efeitos da segunda fase de desconfinamento e estabelecer medidas para a terceira fase", começou por dizer Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, no final de mais um encontro, o sétimo desde o início do surto, em março, com especialistas sobre a "situação epidemiológica da covid-19 em Portugal".

O Presidente da República admitiu que "a fotografia" da evolução da pandemia de covid-19 no país "é favorável", mas admitiu preocupação com situação na região de Lisboa. "A visão global é positiva. Há preocupação em relação à evolução recente em Lisboa e Vale do Tejo, mas, em termos globais, a primeira fase de desconfinamento não perturbou o R", afirmou, acrescentando que "o que se passa hoje em Lisboa e Vale do Tejo deve ser ponderado pelo Governo nas próximas semanas".

"Não há um descontrolo em Lisboa e Vale do Tejo, mas sim de atenção e preocupação", esclareceu o Presidente da República.

Esta é a sétima reunião deste género, com especialistas, Presidente, Governo, líderes partidários e parceiros sociais, e na qual foram apresentados e analisados os dados relativos às primeiras duas fases de desconfinamento, um dia antes do Conselho de Ministros se reunir para decidir sobre a terceira fase de reabertura, prevista para dia 1 de junho.