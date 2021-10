Marcelo ouve partidos sobre Orçamento do Estado na sexta-feira

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 17:32 Facebook

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou os partidos para uma ronda de audiências na sexta-feira, em Belém. O objetivo é ouvir as considerações de cada força política sobre o Orçamento do Estado (OE), que o Governo entrega ao Parlamento esta segunda-feira.

"No contexto dos habituais encontros periódicos, e tendo em consideração a apresentação da proposta de lei de OE 2022, o presidente da República convidou os partidos políticos com assento parlamentar, para audiências a realizar durante toda a tarde do dia 15 de outubro, sexta-feira", lê-se numa nota publicada no site da Presidência.

No sábado, Marcelo alertou que este OE e o próximo "são muito importantes para um momento de saída da pandemia e de reconstrução" económico-social do país.

Na mesma ocasião, questionado sobre as hipóteses de viabilização do documento, respondeu que "há uma consciência nacional de que é importante que haja Orçamento no final de novembro, votado em votação final global".

O OE será discutido, no Parlamento, entre os dias 22 e 27 deste mês. A 27 será votado na generalidade e, em caso de aprovação, a fase da especialidade inicia-se no dia seguinte.

Os partidos poderão entregar propostas de alteração até 12 de novembro. A votação final global tem lugar no dia 25 desse mês.