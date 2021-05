Marcelo pede à população para "continuar a ajudar" no combate à pandemia

JN/Agências Hoje às 18:25 Facebook

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse este domingo que o combate à covid-19 em Portugal "está a correr bem", mas pediu à população para "continuar a ajudar".

"O que eu peço aos portugueses não é muito. Está a correr bem. Os números de hoje comprovam isso. Mas para continuar a correr bem é preciso continuar a ajudar. É só isso", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, este domingo, no Funchal.

Este domingo de madrugada, a PSP dispersou uma multidão que estava no Miradouro de São Pedro de Alcântara, em Lisboa, a maioria sem máscara.

"As pessoas têm de compreender que têm de ajudar", disse Marcelo Rebelo de Sousa, mostrando-se, por outro lado, "impressionado" com a atitude da população madeirense face às restrições decretadas pelo Governo Regional, nomeadamente o recolher obrigatório, que a partir deste domingo vigora entre as 23 horas e as 5 horas.

Até 1 de maio, o recolher obrigatório na região estava estabelecido entre as 19 horas e as 5 horas durante a semana e entre as 18 horas e as 5 horas aos fins de semana e feriados.

"Aqui, na Madeira, fiquei impressionado, porque pude testemunhar o respeito estrito, por vontade dos madeirenses, daquilo que é fundamental para a sua saúde", disse Marcelo Rebelo de Sousa, que chegou no sábado à noite à Madeira e regressa hoje a Lisboa.