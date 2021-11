Marcelo pede "juízo" com regras sanitárias, mas "a vida continua"

Sandra Freitas Hoje às 13:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse, esta quinta-feira, que "é preciso ter juízo naquilo que são regras sanitárias, mas a vida continua".

As declarações foram feitas esta manhã em Braga, onde o Chefe de Estado quis trazer uma "palavra de confiança". Depois de uma volta pelo comércio tradicional, onde fez prospeção sobre o preço do bacalhau, lanchou e até comprou meias, Marcelo Rebelo de Sousa garantiu que "não vamos adiar a vida, mas vivê-la com bom senso".

"Estamos no tempo de passagem de pandemia para endemia. Quanto mais rápida a transição, melhor", acrescentou, sublinhando que a pandemia "aguentou bem o último semestre". E, ainda, deixou elogios "à resiliência" dos comerciantes de Braga.

A Associação Empresarial de Braga recebeu também, esta quinta-feira, as insígnias da Ordem Comercial.

O Governo anuncia, ainda hoje, novas medidas para combater a pandemia em Portugal, que está agora na quinta vaga.