Marcelo pede mais meios para as Forças Armadas, fazê-lo é ser "patriota"

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 12:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da República pediu mais meios para as Forças Armadas no discurso da comemoração do 25 de abril, no Parlamento. Afirmando que fazê-lo não é ser-se "de Esquerda nem de Direita" mas sim "patriota", Marcelo Rebelo de Sousa apelou a que o país não ceda à tentação de pensar que há mais setores "onde gastar o dinheiro".

Num discurso marcado pelas referências às consequências da guerra na Ucrânia, o chefe de Estado referiu que as fronteiras de Portugal "já não são o que foram"; agora, o país termina nas fronteiras da União Europeia, a Leste, defendeu, reafirmando o compromisso de Portugal com a NATO e com o reforço da Defesa por esta preconizado.

Marcelo afirmou que, enquanto "garante da paz", as Forças Armadas devem estar "fortes, unidas e motivadas"; se assim não for, referiu que a paz, a segurança e a democracia - que descreveu como "sonhos do 25 de abril" - ficarão "mais fracas".

Marcelo pediu, perante os deputados, um "consenso nacional continuado e efetivo" que crie "condições" para o reforço das Forças Armadas. "Se não quisermos criar essas condições, não nos podemos queixar que um dia descubramos que lhes estamos a exigir missões difíceis de cumprir por falta de recursos", alertou.

"Se não o fizermos a tempo, outros o exigirão por nós", insistiu Marcelo, numa referência implícita ao Chega. "Depois, não nos queixemos de frustrações, desilusões, contestações ou afastamentos", completou.

Sem paz, os preços subirão

O presidente argumentou ainda que pugnar pelo reforço das Forças Armadas "não é ser-se de Direita ou de Esquerda, conservador ou progressista, moderado ou radical". É, pelo contrário, "ser-se simplesmente patriota, em liberdade e democracia", defendeu.

PUB

"Não podemos clamar por maior envolvimento em ações externas, ou querer [as Forças Armadas] ainda mais presentes nos apoios internos, e pensar que longe vão as guerras ou que há muito mais onde gastar o dinheiro", alertou Marcelo.

"Se a paz não existir, a insegurança atingirá também as nossas vidas", frisou ainda o presidente, dando o exemplo do aumento dos preços da energia e dos bens básicos.

O discurso foi aplaudido por PS, PSD e pela maioria dos deputados da IL, mas não pelas bancadas de PCP, BE e Chega.