Marcelo e as demissões na Saúde: "é preciso aproximar pontos de vista"

Catarina Paço Rodrigues Hoje às 19:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da República insistiu na importância do reforço na vacinação contra a covid-19, saudando o Governo por em "boa hora" ter decidido "reforçar os meios" para garantir que haverá resposta. A propósito das demissões em bloco no Hospital de Santa Maria, o presidente lembra que "tudo o que seja crise no setor da saúde é indesejável".

Questionado pelos jornalistas à saída de uma sessão no Iscte, em Lisboa, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa comentou as demissões em bloco de médicos cirurgiões nas urgências do Hospital de Santa Maria, deixando "o desejo de reaproximar estruturas de saúde e de reaproximar os profissionais das urgências". É necessário "aproximar pontos de vista", apelou o presidente Marcelo, insistindo que é preciso evitar situações que possam "criar problemas na vida dos portugueses".

Sendo as urgências "uma área muito sensível", o presidente explicou que "estamos a viver um período em que temos, ao mesmo tempo, de enfrentar vários desafios : vacinar mais e mais depressa por um lado e, por outro lado, acorrer a várias doenças, a várias situações muitas delas de urgência". O presidente disse que o Governo "em boa hora" decidiu "reforçar os meios". Segundo o presidente Marcelo Rebelo de Sousa,"tudo o que seja crise no setor da saúde é indesejável".

Sobre a vacinação dos mais velhos, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que os portugueses de idade mais avançada estão mais sensibilizados para tomar a terceira dose da vacina e, por isso, há mais adesão: "as pessoas perceberam que vacinação não é exagero", disse. O presidente Marcelo acrescentou ainda que conhecia vários casos de portugueses da sua faixa etária que mudaram de ideias acerca da importância da terceira toma.

Questionado sobre se em cima da mesa poderá estar um novo confinamento, Marcelo constatou que a situação atual "não tem paralelo com situação anterior" e, por isso, "não faz sentido estar a falar de confinamento". "Não entremos no 8 ou 80", pediu.

No seguimento da sua intervenção no final da conferência acerca do "Futuro do trabalho visto pelos jovens", Marcelo deixou claro que os jovens são chave para a "construção da mudança em vários setores", sendo a juventude sempre dinâmica, de acordo com o presidente.