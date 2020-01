Marcelo pede um Governo "concretizador e dialongante" em 2020

Nuno Miguel Ropio Hoje às 13:12 Facebook

Marcelo Rebelo de Sousa apelou ao Governo que seja "forte, concretizador e dialogante" no ano que se inicia, lembrando os socialistas que os portugueses não lhes deram a maioria absoluta mas quiseram manter a solução da "gerigonça". O presidente da República alertou para um diagnóstico difícil em diversos setores, que devem ser resolvidos com "determinação", a começar pelos "estrangulamentos na Saúde".

Na mensagem de Ano Novo, esta quarta-feira, a partir da ilha do Corvo, o chefe de Estado deixou vários apelos, quer à Europa, quer ao Governo de António Costa, a quem, à beira de se iniciar a discussão no Parlamento da proposta orçamental, apontou várias prioridades:​​​​saúde, segurança, coesão, conhecimento e investimento.

Num discurso em que invocou a necessidade de "esperança" no ano que se inicia, Marcelo defendeu que, se "na Europa, esperança quer dizer governantes que reforcem a unidade", já por cá, "quer dizer Governo forte, concretizador e dialogante, para corresponder à vontade popular, que escolheu continuar o mesmo caminho mas sem maioria absoluta".

Para a Oposição, que durante este mês de janeiro vai a eleições internas, como o PSD e o CDS, também foi feito semelhante desafio, a quem pediu que seja "forte e alternativa ao Governo". No geral, desejou, "capacidade de entendimento entre partidos, quando o interesse nacional assim o exija".

Se há áreas que devem e merecem ser alvo de aposta em 2020, Marcelo disse, após os apelos aos partidos, que a Justiça deve ser a primeira: "deve ser respeitada, atempada e eficaz no combate à ilegalidade e à corrupção, e por isso criadora de confiança". "Forças Armadas tratadas como símbolo de identidade nacional, forças de segurança apoiadas para serem garantes de autoridade democrática, comunicação social resistente à crise financeira que a vai corroendo, um Poder Local penhor de maior coesão social, descentralizando com determinação e sensatez", prosseguiu.

"Para tudo isto ser possível é preciso crescimento, emprego e preocupação climática duradoiros, inovação na ciência e tecnologia, educação e mobilização cívica, para que com esse crescimento enfrentarmos chocantes manchas de pobreza, estrangulamentos na saúde, carências na habitação, urgências para com cuidadores informais e sem abrigo", disse.

Marcelo reconheceu a "escassez de recursos", por isso, para responder às necessidades identificadas, defendeu que se concentre as respostas mais prementes "na saúde, na segurança, na coesão e inclusão, no conhecimento e no investimento".

Numa mensagem que começou a ser transmitida pelas 13.02 horas e durou oito minutos, Marcelo disse que fez questão de a fazer a partir do ponto mais ocidental de Portugal dada as características de resistência do povo açoriano, a quem manifestou um "orgulho enorme" por ser um exemplo para o país. Segundo o chefe de Estado, o seu discurso "dito aqui tem uma força muito maior e muito mais profunda".