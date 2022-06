Marcelo põe no mapa escola multilingue de Braga que luta pela inclusão

Sandra Freitas Hoje às 19:45 Facebook

Twitter

Partilhar

A Escola Secundária de Maximinos, conhecida por projetos de inclusão de estudantes com necessidades especiais, refugiados ou comunidades mais desfavorecidas de Braga, vai fazer parte do roteiro que o presidente da República desenhou para as comemorações do Dia de Portugal, em Braga. Marcelo Rebelo de Sousa chega terça-feira à noite à cidade e, até sexta-feira, feriado nacional, vai estar, ainda, com empresários, almoçar com agentes culturais e jantar com autarcas.

Paulo Antunes, diretor do Agrupamento de Escolas de Maximinos, diz que está tudo pronto para receber o chefe de Estado, na quarta-feira à tarde. Marcelo Rebelo de Sousa vai descerrar a placa de inauguração das obras de requalificação da secundária e, depois, seguirá para um dos blocos, para conhecer o projeto CASA, uma espécie de mini-apartamento onde alunos cegos, com baixa visibilidade ou necessidades especiais aprendem tarefas para uma vida mais autónoma, desde cozinhar a passar a ferro. "Vamos desafiá-lo a escrever em braile", conta o responsável.

No mesmo edifício, o presidente da República vai contactar com menores refugiados, da Ucrânia e Síria, que estão a aprender português, mas também assistir a aulas de dança e música. "Do pré-escolar ao 12.º ano, este agrupamento tem 35 nacionalidades", contabiliza Paulo Antunes, regozijando-se com a visita a um estabelecimento de ensino "com públicos tão diferentes".