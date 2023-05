Marcelo: Portugal é "muito estável" e não depende do presidente ou primeiro-ministro

JN/Agências Hoje às 11:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse "não ter dúvidas" que Portugal "é muito estável" politicamente e que isso "não depende" do presidente da República ou do primeiro-ministro, dada a pertença à União Europeia (UE).

"Há sete anos e uns meses, tratava-se de reafirmar o óbvio, que Portugal é europeu e que não dependia do presidente, do primeiro-ministro ou do Governo. Havia dúvidas sobre o ciclo da vida política, [mas] não houve dúvidas nenhumas e não há dúvidas nenhumas hoje", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, esta quarta-feira, numa conferência de imprensa após uma reunião com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, em Estrasburgo.

"Portugal é muito estável", apesar de ter "os seus problemas", garantiu o presidente da República, quando questionado sobre as atuais divergências com o primeiro-ministro, António Costa.