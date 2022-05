Marcelo promete reforço dos laços com Timor-Leste

JN Hoje às 19:37 Facebook

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, prometeu esta quinta-feira reforçar a cooperação bilateral entre Portugal e Timor-Leste. No primeiro de três dias de visita àquele país, Marcelo condecorou e foi condecorado, elogiou e foi elogiado, e ainda houve tempo para uma visita surpresa de Xanana Gusmão.

"Portugal vai fazer tudo para que os próximos dez anos sejam ainda mais intensos do que estes últimos", prometeu Marcelo, à Lusa, na chegada a Díli, esta madrugada. Com um pano tradicional timorense (tais) às costas, o presidente português destacou Timor-Leste como "um exemplo no Mundo" de uma "sucessão pacífica de chefes de Estado", representativa de "um grande povo". Enumerou as áreas da educação, cooperação social, política, diplomática, militar e de segurança como bons exemplos dos laços entre os dois países.

O novo presidente timorense, José Ramos-Horta, tomou posse hoje, dez anos depois de ter deixado o cargo. No discurso, destacou os "laços seculares" e "o mais profundo afeto" na relação com Portugal, país que tem sido "um verdadeiro amigo, solidário, generoso e persistente, em todos os momentos difíceis" de Timor. "Eterna amizade e gratidão, amigo presidente Marcelo", disse.

Antes da tomada de posse, Marcelo Rebelo de Sousa teve um encontro com o presidente cessante, Francisco Guterres, que perdeu as eleições de 19 de abril para Ramos-Horta. No encontro, Marcelo e Francisco Guterres atribuíram um ao outro a maior condecoração que cada um dos países pode atribuir a chefes de Estado estrangeiros.

massacre foi "faísca"

O primeiro dia da visita de Marcelo a Timor-Leste passou por duas escolas, onde defendeu a importância da língua portuguesa, e pelo cemitério de Santa Cruz que foi palco do massacre de 12 de novembro de 1991. O trágico acontecimento foi lembrado como uma "faísca" que despertou consciências para a situação daquele território "muito isolado ao nível de grandes potências mundiais", afirmou o presidente português.

Entre visitas, Marcelo ainda recebeu a inesperada visita do histórico presidente timorense, Xanana Gusmão. "Um tais especial para um amigo especial", disse Xanana, após um cumprimento efusivo, ao oferecer um pano timorense a Marcelo Rebelo de Sousa.