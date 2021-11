Marcelo promulgou diploma que cria o Hospital de Loures

RP Ontem às 22:41 Facebook

Marcelo Rebelo de Sousa promulgou, esta segunda-feira, o diploma que cria o Hospital de Loures E.P.E (Entidades Pública Empresarial), unidade que passará a ter gestão pública a partir do dia 19 de janeiro de 2022. O Hospital Beatriz Ângelo (anterior denominação) era gerido pelo grupo privado Luz Saúde desde 2012.

O regresso do Hospital de Loures à esfera pública segue-se ao dos hospitais de Braga e de Vila Franca de Xira e a decisão fora tomada, no dia de 11 novembro passado, em Conselho de Ministros.

Das quatro parcerias público-privadas (PPP) da Saúde, restará apenas a do Hospital de Cascais, que se manterá nas mãos de privados até dezembro de 2022, enquanto decorre o concurso para encontrar um novo parceiro.

O decreto-lei agora promulgado por Marcelo Rebelo de Sousa definia "as tarefas necessárias à transição da gestão do estabelecimento hospitalar, até ao dia 18 de janeiro de 2022, perante a iminência da reversão da gestão clínica do Hospital de Loures da esfera privada para a esfera pública".

Uma forma de garantir, segundo o Governo, que "a assistência à população que o Hospital de Loures serve não é afetada".

O contrato de gestão do Hospital Beatriz Ângelo terminava em janeiro do próximo ano e, em maio passado, a Fidelidade, dona da Luz Saúde, anunciou não ter interesse em continuar a gestão do hospital, argumentando que a mesma "tem implicado um sacrifício muito elevado e insustentável para o grupo".