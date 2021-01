Decreto de emergência permite limitação de taxas de Uber Eats e serviços similares

M.A. Hoje às 19:48, atualizado às 20:30 Facebook

O presidente da República enviou esta terça-feira ao Parlamento o projeto de diploma que estabelece o estado de emergência para todo o território nacional, propondo a sua renovação até 30 de janeiro. Entre as novidades, face ao decreto anterior, estão a possibilidade de limitação de taxas de Uber Eats e serviços similares e ainda a liberdade de deslocação no dia das eleições presidenciais, a 24 de janeiro.

Marcelo Rebelo de Sousa já enviou ao Parlamento o decreto relativo ao novo estado de emergência, que será debatido e aprovado esta quarta-feira.

"Depois de ouvido o Governo, que se pronunciou esta tarde em sentido favorável, o Presidente da República acabou de enviar à Assembleia da República, para autorização desta, o projeto de diploma que modifica a declaração do estado de emergência, aprovada pelo Decreto do Presidente da República n.º 6-A/2021 de 6 de janeiro e a renova por quinze dias, até 30 de janeiro de 2021, permitindo adotar medidas necessárias à contenção da propagação da doença Covid-19", pode ler-se no site da Presidência da República.

O chefe de Estado justifica a necessidade de renovação pelo facto de os peritos defenderam a existência de "uma correlação direta entre as medidas restritivas do estado de emergência e a redução do número de novos casos, seguida da redução de internamentos e de mortes".

O documento prevê "a obrigatoriedade dos testes para os passageiros que cheguem a aeroportos ou portos nacionais, bem como a possibilidade de intervenção na limitação de preços de certos produtos e serviços, como o gás de garrafa ou as entregas ao domicílio, a fim de evitar especulação".

Além disso, em relação às presidenciais, "prevê-se, por um lado, que os idosos residentes em estruturas residenciais possam beneficiar do regime do confinamento obrigatório, podendo votar no próprio lar, bem como, por outro, para a generalidade dos eleitores, a livre deslocação para o exercício do direito de voto, antecipado no dia 17 de janeiro e normal no dia 24 de janeiro".

De referir que o decreto presidencial modifica o enquadramento do estado de emergência para que as medidas mais restritivas de combate à pandemia possam entrar em vigor já na próxima quinta-feira.

O primeiro-ministro já tinha anunciado que o novo confinamento será geral, à semelhança do de março e abril, sendo que as escolas deverão permanecer abertas, pelo menos para os jovens até aos 12 anos e para as avaliações no Ensino Superior.