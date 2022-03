Marcelo quer "encurtar a guerra" com "serenidade" e "contenção nas palavras"

Marcelo Rebelo de Sousa defendeu, esta segunda-feira, que "é preciso encurtar a guerra, mas com serenidade". Além disso, "dos responsáveis temos de exigir a contenção nas palavras", destacou o presidente da República, após o Conselho de Estado desta tarde, recusando um cenário de guerra generalizada.

"Trabalharemos pelo fim da guerra", o que é "o contrário de uma guerra generalizada", defendeu o chefe de Estado, no Palácio da Cidadela, em Cascais. Após ter destacado a condenação geral à Rússia no mundo, que foi "unânime" também no Conselho de Estado, sublinhou que "é dramaticamente urgente encurtar a guerra na Ucrânia, mas com serenidade e não com expedientes negociais" que beneficiem o agressor. E a serenidade que deseja é desde logo "na postura".

"O que já se passou tem, teve, terá custos enormes na vida de todos nós", alertou ainda.

Marcelo Rebelo de Sousa considerou "chocante" a intervenção russa na Ucrânia e manifestou "extrema preocupação com a instabilidade e incerteza criadas com a violação de princípios básicos do direito internacional e integridade dos estados".

Para Marcelo, "os dias entretanto vividos só têm confirmado o acerto e a força dessa condenação" por parte da comunidade internacional.



Em particular, o presidente português repudiou "virulência da agressão russa nas tragédias humanas provocadas na Ucrânia" e os 2,5 milhões de refugiados que buscam acolhimento "em países ocidentais com a intenção de regressar para a vida na pátria".



"A intervenção russa deparou-se com o repúdio claro por parte do povo ucraniano. As duas semanas e meia já vividas permitem dizer que é geral o apelo ao abreviar da guerra pelo que poupa em custos humanos ao povo ucraniano e pelo que limita de riscos uma nova e mais complexa Guerra Fria a destruir décadas de diálogo", sublinhou ainda Marcelo.

À reunião dos conselheiros, que teve como único ponto da ordem de trabalhos "a situação na Ucrânia", faltaram Domingos Abrantes, Carlos César, Miguel Albuquerque e Rui Rio, que está com covid-19. António Damásio participou por videoconferência.

Ao início da tarde, Marcelo falou ao telefone com o presidente da República da Roménia, Klaus Iohannis. Portugal terá na Roménia uma presença militar nas próximas semanas, ao abrigo da "Tailored Forward Presence" da Aliança Atlântica.

Marcelo reafirmou que a solidariedade e unidade dos estados-membros da UE é essencial para manter a Rússia à mesa das negociações, tendo em vista um rápido cessar-fogo e a reconstrução da paz, no espírito comum europeu, demonstrando o papel e a razão de ser da UE.