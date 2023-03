Marcelo quer rapidez na suspensão de padres e na privatização da TAP

Marcelo Rebelo de Sousa defendeu este sábado, em Gondomar, que a Igreja Católica deve rapidamente suspender os padres denunciados no caso dos abusos sexuais a menores e compensar as vítimas, até para prevenir novas vítimas. E também pediu rapidez ao Governo na privatização da TAP, certo de que "existem interessados". Além disso, admitiu vir a apoiar medidas para limitar as margens de lucro e os preços dos bens alimentares face à especulação, mas remeteu para o Parlamento essa matéria.

Para Marcelo, que falava à margem do congresso da Liga dos Bombeiros Portugueses, a suspensão dos padres no caso dos abusos sexuais praticados na Igreja Católica "é uma questão tão óbvia, de prevenção e tomada de medidas cautelares para acautelar possíveis novas vítimas" que obriga a uma "reflexão atenta" que "levará a que se faça aquilo que num primeiro momento, incompreensivelmente, não se fez".

"Há coisas que têm de ser feitas e quando mais depressa melhor", defendeu o presidente da República. Além disso, sublinhou que "foi dito pela Conferência Episcopal que a reflexão continua". E, "ao continuar, a reflexão deve significar abrir caminho ao que foi feito e podia ser feito de outra forma".

"Assumir responsabilidade plena"

E o que deve ser feito? "Primeiro, não demorar mais tempo em tudo o que não se pode perder tempo. Segundo, assumir a responsabilidade plena. Terceiro, tomar medidas preventivas, o que significa afastar do exercício de funções ou de responsabilidades pastorais quem deve ser afastado por essas medidas preventivas e mostrar a vontade de reparar as vítimas", respondeu ainda Marcelo aos jornalistas.

O presidente deixou igualmente apelos para se avançar com o processo de privatização da TAP, preocupado também com um eventual arrastar do caso que envolve a demissão das duas principais figuras da companhia.

"Tribunal decidirá" sobre saídas da TAP

"Espero que o processo nesta reta final seja mais rápido", defendeu Marcelo sobre a privatização da TAP. Questionado sobre uma possível indemnização a pagar à presidente da Comissão Executiva da TAP, respondeu que "o tribunal decidirá".

O presidente defendeu que "há novas condições" para a privatização da TAP e que tem conhecimento de que "existem interessados". Mas é preciso "rapidez" nesta reta final do processo, exigiu o chefe de Estado, destacando que os portugueses têm contribuído com o seu dinheiro ao longo dos anos.

Marcelo apoia luta contra especulação de preços

Já questionado sobre a intenção do Governo de fixar um limite para as margens de lucro dos produtos alimentares essenciais e forçar os supermercados a baixar os preços, o chefe de Estado sublinhou que esse assunto não foi discutido e que "é preciso perceber as ideias em pormenor". "Vamos ver como corre", referiu, acrescentando que este debate passa pela Assembleia da República.

Quando ao apertar da fiscalização face ao aproveitamento da crise para aumentar os preços, considerou que a estratégia é "justíssima".

Governo força supermercados a baixar os preços e estuda alterações à lei para fixar um limite para as margens de lucro

O Expresso noticiou esta semana que, se os preços dos produtos alimentares essenciais não baixarem nas próximas semanas, o Governo vai atuar, e que estão a ser estudadas alterações à lei para fixar um limite para as margens de lucro.

O Executivo estará a estudar várias medidas e não exclui fixar, com carácter temporário, um limite para as margens de lucro de produtores, indus­triais e distribuidores. Até 1984, a lei estipulava um teto máximo de 15%,