Marcelo quer retomar reuniões "habituais" com Santos Silva

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 18:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, convidou esta quarta-feira o presidente da República para assistir à sessão solene comemorativa dos 200 anos da aprovação da primeira Constituição. O convite foi feito durante um almoço entre ambos, em São Bento, que a Presidência fez saber que já estava combinado "há uma semana".

À saída do encontro, que durou cerca de uma hora e meia, Santos Silva referiu que o propósito do almoço foi convidar Marcelo Rebelo de Sousa para as comemorações da primeira Constituição do país, aprovada a 23 de setembro de 1822.

"O presidente da República aceitou esse convite e, portanto, a diligência está feita com todo o sucesso", acrescentou o líder da Assembleia.

De acordo com a Lusa, a assessoria do chefe de Estado afirmou aos jornalistas presentes que o almoço entre as duas mais altas figuras do Estado é uma tradição que Marcelo mantém antes das férias parlamentares, e que também já fazia com o anterior presidente da Assembleia, Ferro Rodrigues.

Mais tarde, o site da Presidência publicou uma nota em que refere que o encontro tinha sido combinado "há uma semana, na Cidadela de Cascais, aquando do jantar com a Mesa da Assembleia da República e os líderes parlamentares".

Segundo a mesma nota, o almoço desta quarta-feira deve ser entendido "n​​o quadro dos contactos habituais entre os titulares de órgãos de soberania de base eletiva".

Recorde-se que, na sexta-feira, o líder do Chega, André Ventura, solicitou uma audiência "urgente" ao presidente da República. O pedido surgiu um dia depois do mais recente conflito entre o partido e Santos Silva, no Parlamento, na sequência do qual os deputados do partido de extrema-direita decidiram abandonar o hemiciclo.

PUB

Nesse mesmo dia, em entrevista à RTP2, Santos Silva não descartou vir a protagonizar uma candidatura presidencial em 2026: "Não rejeito nada em absoluto", afirmou na ocasião, embora tenha acrescentado que seria "desrespeitoso" para com o atual chefe de Estado alongar-se, para já, em mais comentários.

"Lá para 2025 falaremos das presidenciais. Entretanto, vamos trabalhando em conjunto", completou Santos Silva.