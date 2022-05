Marcelo Rebelo de Sousa a ler o JN nas ruas de Braga

JN Hoje às 21:29 Facebook

Enquanto esperava pelos seus homólogos de Espanha e Itália, no XV Encontro COTEC Europa, Marcelo Rebelo de Sousa esteve entretido vários minutos a ler o "Jornal de Notícias" nas ruas de Braga nesta quarta-feira de manhã.

O Presidente da República fez jus esta manhã à imagem pública de homem bem informado, ao ser captado pelas objetivas a ler a edição do "Jornal de Notícias".

Tudo se passou uns minutos antes da chegada do Rei Filipe VI de Espanha e do Presidente italiano, Sergio Mattarella, ao Theatro Circo, em Braga, local do XV Encontro COTEC Europa, subordinado ao tema 'A Cultura ao Encontro da Inovação'.

Ao aperceber-se de que um dos transeuntes que o interpelou tinha uma edição do JN, o chefe de Estado pediu "para dar uma vista de olhos" ao exemplar e, durante vários minutos, esteve calmamente a folhear as páginas do jornal.

Só com a chegada da comitiva dos seus homólogos de Espanha e Itália é que o presidente devolveu o exemplar para dar início à cerimónia pública.