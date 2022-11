Marcelo Rebelo de Sousa aceita os novos secretários de Estado

JN Hoje às 17:24 Facebook

O presidente da República aceitou hoje as propostas de António Costa de exoneração de três Secretários de Estado dos Assuntos Fiscais, da Economia, e do Turismo, Comércio e Serviços, bem como as novas nomeações.

Depois da demissão de João Neves, o novo secretário de Estado da Economia é Pedro Miguel Ferreira Jorge Cilínio.

No Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques também sai, dando lugar a Nuno Jorge Cardona Fazenda de Almeida.

António Mendonça deixa os Assuntos Fiscais e é o novo secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, ocupando o cargo deixado vago por Miguel Alves.

A posse dos novos titulares terá lugar na próxima sexta-feira, 2 de dezembro, pelas 12 horas, informa o Palácio de Belém, num comunicado publicado no seu site.

Nuno Fazenda foi eleito deputado do PS pelo círculo de Castelo Branco, estava na Comissão Parlamentar de Economia, Obras Públicas e Habitação, é professor convidado da Universidade Católica Portuguesa, tem doutoramento em Planeamento Regional e Urbano, mestrado em Gestão e Políticas Ambientais e licenciatura em Turismo.

António Mendonça Mendes, até aqui secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, é líder da Federação de Setúbal do PS e a sua nomeação destina-se a reforçar a coordenação política do Governo, na sequência da demissão deste cargo do ex-presidente da Câmara de Caminha Miguel Alves no passado dia 10.

Já na área do ministro António Costa Silva, apenas continua o secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, ex-presidente da Câmara de Viana do Castelo.