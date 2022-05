Marcelo Rebelo de Sousa termina visita oficial a Timor-Leste

JN/Agências Hoje às 00:11 Facebook

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, termina, este sábado, o programa da sua primeira visita oficial a Timor-Leste com uma receção à comunidade portuguesa, ao fim do dia em Díli, regressando a Portugal no domingo.

Marcelo Rebelo de Sousa deslocou-se a Timor-Leste especialmente para as cerimónias oficiais dos 20 anos da restauração da independência e de posse do novo Presidente timorense, José Ramos-Horta, nas quais representou o Estado português e a União Europeia.

Esta é a sua primeira visita oficial à República Democrática de Timor-Leste, centrada na capital, Díli, com um programa dividido por três dias, entre quinta-feira e sábado.

O Presidente da República viajou acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho. O parlamento português fez-se representar em Díli pela sua vice-presidente Edite Estrela, deputada do PS.

Este sábado, o programa do chefe de Estado começa na Universidade Nacional de Timor Lorosa'e, seguindo-se uma visita ao Arquivo & Museu da Resistência Timorense e um almoço com professores portugueses vindos de várias partes do território timorense, num hotel em Díli.

Depois, Marcelo Rebelo de Sousa será recebido pelo novo Presidente da República Democrática de Timor-Leste, José Ramos-Horta, num encontro no Palácio Presidencial, em Díli, em que também está prevista a presença do antigo Presidente timorense Xanana Gusmão.

O último ponto do programa é a receção, num hotel em Díli, à comunidade portuguesa em Timor-Leste, que é composta por luso-timorenses e por portugueses aqui residentes por motivos profissionais, com estadias mais longas ou por períodos mais curtos.

Segundo dados disponibilizados pela Presidência da República, em março deste ano havia cerca de três mil cidadãos portugueses com residência declarada em Timor-Leste.

Na quinta e na sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa teve encontros com Xanana Gusmão, logo à chegada a Díli, com o Presidente cessante de Timor-Leste, Francisco Guterres Lú-Olo, e com o primeiro-ministro, Taur Matan Ruak.

O Presidente da República discursou como convidado numa sessão solene comemorativa dos 20 anos da Constituição de Timor-Leste, no Parlamento Nacional, onde defendeu que "um salto enorme em frente" nas relações luso-timorenses, com cimeiras bilaterais mais frequentes.

A aprendizagem do português esteve em destaque nas suas intervenções e no programa desta visita oficial, durante a qual esteve na Escola Portuguesa de Díli, numa escola timorense do projeto Centro de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE) e na Escola Amigos de Jesus, onde condecorou o centenário padre jesuíta João Felgueiras.