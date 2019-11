Marcelo recebe autarca e bombeiros de Borba após agressão no quartel

Luísa Delgado Hoje às 10:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da República recebe, esta quinta-feira, o ministro da Administração Interna, os presidente e vice-presidente da Câmara Municipal de Borba, o comandante do Comando Territorial de Évora e o comandante da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Borba

A audiência com Marcelo Rebelo de Sousa está agendada para as 12.30 horas, no Palácio de Belém, e realiza-se a pedido do chefe de Estado.

Antes, pelas 11 horas, o ministro Eduardo Cabrita recebe no Ministério da Administração Interna, o presidente da Câmara de Borba, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Borba e o comandante Territorial de Évora da GNR, para avaliação da situação de segurança no concelho.

Os dois encontros ocorrem na sequência da violência verificada na madrugada de sábado no quartel dos bombeiros de Borba. Dois bombeiros da corporação ficaram feridos - um deles foi agredido - numa ocorrência que envolveu a invasão do quartel por um grupo de cerca de 20 pessoas de etnia cigana.

Problema complexo

Este incidente levou à realização, na quarta-feira, de uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Segurança de Borba, que se realizou nos Paços do Concelho, onde participaram meia centena de populares. O encontro foi vedado aos jornalistas, mas segundo apurou o JN, durante a reunião, o presidente da Câmara, António Anselmo, afirmou que o relacionamento e o comportamento dos ciganos com a restante população é um "problema complexo". Desde 2007 até hoje o número de pessoas de etnia cigana a viver na cidade duplicou de 74 para cerca de 140, habitando em barracas sem condições.

No final da reunião, o presidente da Câmara afirmou à Rádio Campanário que o município não se sente desapoiado pelo Estado Central - "é fácil passar as culpas a alguém" -, e considerou "correta" a forma como as autoridades estão a resolver este assunto.

O ataque aos bombeiros ocorreu cerca das 0.30 horas de sábado. Um grupo de 20 pessoas deslocou-se à corporação para fazer um pedido de socorro para uma vítima inconsciente, que estaria junto ao quartel de bombeiros, o que depois se confirmou não corresponder à versão inicial. "Questionados por um dos bombeiros de serviço se tinham acionado o 112, as pessoas responderam de forma indelicada e agressiva e um dos bombeiros foi agredido com dois murros", relatou o comandante da corporação, Joaquim Branco. Depois, adiantou, "os bombeiros de piquete fecharam a porta de entrada do quartel, tendo os agressores partido o vidro e invadido as instalações, perseguindo os quatro efetivos que estavam de piquete e que se refugiram em viaturas ou noutras dependências do quartel".

A GNR de Borba, alertada pelos bombeiros, esteve no local com reforço de militares do corpo de intervenção. Horas depois identificou três pessoas.

Ameaça de morte em Elvas

Menos de 72 horas depois, a 30 quilómetros dali, dois bombeiros de Elvas foram ameaçados de morte na Urgência do hospital, por um indivíduo de etnia cigana, que ainda apedrejou a ambulância.