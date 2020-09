Marcelo recebeu subscritores do manifesto "Em defesa das liberdades de educação"

Emília Monteiro Hoje às 09:32 Facebook

O presidente da República recebeu na terça-feira, em audiência, os primeiros subscritores do abaixo-assinado "Em defesa das liberdades de educação".

O encontro foi divulgado por uma breve nota publicada no site da Presidência.

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu Manuel Braga da Cruz e Mário Pinto, dois dos cem subscritores da petição que pretende, entre outros itens, que "as políticas públicas de educação respeitem sempre escrupulosamente a prioridade do direito e do dever das mães e pais de escolherem o género de educação a dar aos seus filhos".

Em causa, está a disciplina de Educação para a Cidadania e o caso de dois irmãos de Famalicão que nunca frequentaram a cadeira apesar de ela ser de carácter obrigatório.