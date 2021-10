JN/Agências Hoje às 12:14 Facebook

Marcelo Rebelo de Sousa renovou, esta sexta-feira, o mandato do Chefe do Estado-Maior do Exército.

"Sob proposta do Governo, o Presidente da República decretou a renovação do mandato do Chefe do Estado-Maior do Exército, General José Nunes da Fonseca", pode ler-se numa nota publicada no site da Presidência da República.