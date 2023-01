Marcelo segura ministra da Agricultura, mas no PS há quem peça a demissão

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 07:52 Facebook

Presidente admite estar a dar "mais tempo" ao Governo e nega planos para dissolver Parlamento. Maria do Céu terá sido informada do arresto das contas de Carla Alves, por si convidada. Ana Gomes e Paulo Pedroso apontam "excesso de confiança" de Costa com maioria absoluta.

O presidente da República garantiu ontem que não pensa dissolver o Parlamento e que até está a dar "mais tempo" para que o Governo estabilize e execute os fundos europeus. Um dia depois de ter precipitado a demissão de Carla Alves, secretária de Estado da Agricultura, Marcelo Rebelo de Sousa considerou a situação "ultrapassada", pelo que não pediu a saída da ministra da tutela, Maria do Céu Antunes. Esta terá sido previamente informada do arresto das contas de Carla Alves, mas continua a merecer a confiança política do primeiro-ministro. Ainda assim, a Oposição aperta-lhe o cerco e até no PS há quem defenda a sua saída.

Com o país atónito com tanta instabilidade e convencido de que Marcelo poderá fazer cair o Governo dentro de um ano - na mensagem de Ano Novo, avisou Costa de que o desempenho em 2023 será "decisivo" -, o chefe de Estado veio negar ter feito qualquer "ultimato". "Porque é que não veem de outra maneira? O presidente deu mais tempo para o Governo preencher objetivos fundamentais", afirmou, falando dos fundos europeus e da "estabilização política".