Marcelo sobre caso Galamba: "O que tiver que dizer digo ao primeiro-ministro"

O presidente da República recusou, este sábado, a fazer qualquer comentário sobre o caso que envolve o ministro João Galamba e o seu antigo adjunto. "O que tiver a dizer digo ao primeiro-ministro", referiu apenas Marcelo Rebelo de Sousa.

"A primeira pessoa com quem vou falar é o primeiro-ministro", repetiu várias vezes o presidente da República, quando questionado pelos jornalistas, ao visitar a Ovibeja, nesta tarde de sábado.

Marcelo Rebelo de Sousa escusou-se, assim, a fazer qualquer comentário antes de ter conhecimento de toda a informação. "Sobre o que aconteceu entre ontem (sexta-feira) e hoje (sábado), não acompanhei tudo o que se passou mas a primeira pessoa com quem vou falar é o primeiro-ministro", referiu apenas.

Quando pressionado pelos jornalistas a ir mais além ou a reafirmar os avisos que já fez ao Governo sobre uma possível dissolução do Parlamento, Marcelo Rebelo de Sousa repetiu apenas: "O que tiver a dizer digo ao primeiro-ministro. Quando tiver a informação completa, a primeira pessoa com quem vou falar é com o primeiro-ministro".