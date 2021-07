Marcelo tenta convencer resistentes: "Onde avança a vacina, recua o vírus"

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 12:55 Facebook

O presidente da República insistiu, após as intervenções dos especialistas no Infarmed, na importância da vacinação. Marcelo Rebelo de Sousa também aplaudiu o "esforço" dos peritos em propor que a matriz de risco passe a incluir indicadores como os internamentos, a letalidade ou o avanço da vacinação.

"Onde avança a vacina, recua o vírus", afirmou o chefe de Estado esta terça-feira, numa intervenção muito centrada na vacinação e apostada em tentar sensibilizar os portugueses ainda reticentes a receberem o fármaco.

"A incidência é mais clara e mais grave nos não vacinados", lembrou, acrescentando que "só uma pequena parte" das pessoas com a vacinação completa está internada nos hospitais. Segundo dados dos especialistas, apenas 2% dos internados em enfermaria e 5% em cuidados intensivos têm as duas doses da vacina.

"Na maioria esmagadora dos casos, as vacinas produzem efeito", realçou Marcelo, insistindo que estas apresentam resultados "em todas as idades". Este processo é "importante" para todo o país, inclusive para a "minoria que ainda tem dúvidas sobre a vacinação", referiu.

"A vacinação é chave na vida dos portugueses e o ritmo a que tem sido processada é excecional", defendeu o presidente, elogiando o "esforço" do Governo, do Infarmed e do grupo de trabalho coordenado pelo vice-almirante Gouveia e Melo.

Marcelo reconheceu que a vacina se "impõe por si", uma vez que os portugueses "veem, no seu dia-a-dia, na sua família e no seu meio, a importância da vacinação".

Sobre a vacinação de crianças, atualmente em estudo, considerou tratar-se de uma "ideia forte" e pensada com tempo suficiente "para os pais pensarem".

"Irritantemente otimista"

Marcelo também saudou as intervenções de Raquel Duarte, da Universidade do Porto, e de Andreia Leite, da Escola Nacional de Saúde Pública. Ambas as especialistas propuseram uma atualização da matriz de risco, nomeadamente acrescentando indicadores como os internamentos, a letalidade e o avanço da vacinação.

"Há um esforço, da parte dos especialistas, para irem completando e enriquecendo a matriz", afirmou o presidente. Dessa forma, o Governo ganhará "espaço de manobra" na altura de tomar decisões.

Marcelo Rebelo de Sousa pediu, no entanto, que a atualização da matriz seja apresentada ao país de forma "simples", já que "a clareza na exposição é muito importante".

A terminar, o chefe de Estado considerou que os portugueses estão a mostrar compreender que as restrições apenas devem desaparecer daqui a algum tempo. "Percebem que esse processo depende de um outro, que é a vacinação", frisou.

Logo depois, gracejou, admitindo estar "um bocadinho irritantemente otimista" e afirmando ter havido uma "ligeira inversão de posições" entre si e o primeiro-ministro. No entender de Marcelo, António Costa é, neste momento, um governante mais "moderado" e "realista" quanto ao desenrolar da pandemia.