Marcelo vai encontrar-se com o rei Carlos III este domingo

O presidente da República vai estar com o rei Carlos III, no Palácio de Buckingham, este domingo, após a passagem pelo velório da rainha Isabel II, em Londres. Marcelo Rebelo de Sousa confirmou no início da semana que iria marcar presença nas cerimónias fúnebres da monarca.

De acordo com a agenda de Marcelo Rebelo de Sousa para o dia 18, este domingo, o presidente vai encontrar-se com o Rei Carlos III, no Palácio de Buckingham, em Londres, às 18 horas. Antes disto, o chefe de Estado português cumpre a passagem pelo velório da rainha Isabel II, na Abadia de Westminster, ao início da tarde.



"O funeral está marcado para dia 19 e eu irei no dia 18", confirmou Marcelo Rebelo de Sousa, no passado domingo.

A Rainha Isabel II morreu aos 96 anos e após mais de 70 anos de reinado no passado dia 8, no castelo de Balmoral, na Escócia, e o funeral realiza-se na Abadia de Westminster, em Londres, na segunda-feira, onde o presidente da República também marcará presença.

O funeral de Estado com a presença de dezenas de chefes de Estado e de governo internacionais.

A urna com o corpo da Rainha será finalmente depositada, durante um evento privado reservado à família, num jazigo no Castelo de Windsor onde se encontram os restos mortais dos pais e da irmã, e para onde será transferido o caixão do marido, príncipe Filipe, que morreu aos 99 anos em 2021.