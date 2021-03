Marcelo vai estar no Porto no dia da tomada de posse

Hermana Cruz Hoje às 19:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Marcelo Rebelo de Sousa vai estar no Porto, na terça-feira, pouco depois de tomar posse para um segundo mandato. O presidente da República vai participar numa cerimónia com várias confissões religiosas na Câmara do Porto.

O presidente da República vai ser recebido na Câmara do Porto, na terça-feira, pelas 14.30 horas, pouco depois de tomar posse para um segundo mandato. Marcelo Rebelo de Sousa vai presidir, pelas 15.30 horas, a uma Cerimónia Ecuménica com representantes de várias confissões religiosas presentes em Portugal, depois de ser recebido pelo autarca Rui Moreira.

Pelas 16h30, Marcelo Rebelo de Sousa vai visitar o Centro Cultural Islâmico do Porto, regressando depois a Lisboa, onde, pela manhã, toma posse. Recorde-se que a tomada de posse está marcada para as 10.30 horas, na Assembleia da República. Uma cerimónia mais minimalista e reduzida do que aquela que ocorreu há cinco anos, contando com menos de 100 pessoas.

Após a tomada de posse, o presidente da República vai ao Mosteiro dos Jerónimos, onde, pelas 11.50 horas, deposita uma coroas de flores nos Túmulos de Luís de Camões e Vasco da Gama.

O Chefe de Estado parte depois para a Praça Afonso de Albuquerque, com Escolta a Cavalo da GNR, onde, pelas 12.15 horas, é recebido por uma Guarda de Honra do Esquadrão Presidencial, seguindo-se a entrada no Palácio Nacional de Belém.

Segundo o programa, no Pátio dos Bichos será recebido pelo chefe da Casa Civil que o conduzirá à Sala das Bicas onde o secretário-geral da Presidência da República lhe entrega a Banda das Três Ordens, símbolo do presidente da República e Grão-Mestre das Ordens Honoríficas Portuguesas.