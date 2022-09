Marcelo vai receber partidos antes de se conhecer OE2023

Inês Malhado Hoje às 14:39 Facebook

Marcelo Rebelo de Sousa anunciou, esta quarta-feira, que após a viagem de cinco dias aos Estados Unidos vai reunir-se com os partidos com assento parlamentar para discutir as linhas para o próximo Orçamento do Estado e a situação económica atual do país. Desconhece-se ainda a data.

Em declarações aos jornalistas, depois de estar presente numa aula de abertura do ano letivo na Escola Secundária Pedro Nunes, em Lisboa, o presidente da República apontou ser uma prioridade conseguir dizer aos portugueses quais são as possíveis evoluções nos próximos meses e as dificuldades que os aguardam no futuro, razão pela qual convocou uma audição com partidos para realizar uma previsão base para o Orçamento de Estado do próximo ano.

"É muito importante, agora que estamos a três semanas da entrega do Orçamento do Estado, que se saiba, com toda a dificuldade que isso implica, como é que se vê o crescimento do PIB, o crescimento da inflação, do desemprego e das contas públicas. É difícil fazer essa previsão, mas tem de haver uma previsão de base", defendeu.

"Haverá também entretanto um Conselho de Estado, como é habitual, para discutir o mesmo assunto", acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.

Quanto às contas do Governo para as pensões, o presidente da República apontou que a "margem de manobra económica existente" e o debate sobre a "sustentabilidade da Segurança Social" devem ser questões tratados em separado, reforçando que, para já, é preciso saber como vai ser o ano de 2023.

A audiência com os partidos ainda não tem data conhecida, sabe-se apenas que vai realizar-se depois da viagem de cinco dias aos Estados Unidos que o presidente da República inicia a partir de sábado. Marcelo vai estar com comunidades emigrantes portuguesas no estado norte-americano da Califórnia, entre São Diego e São Francisco, cumprindo uma promessa que fez em 2018.