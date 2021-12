Marcelo vai ser operado "ao começo da tarde" desta quarta-feira

Hoje às 20:05 Facebook

O presidente da República revelou que será operado a uma hérnia inguinal "ao começo da tarde" desta quarta-feira. Marcelo Rebelo de Sousa já tinha anunciado a sua intenção de se submeter à cirurgia ainda este ano.

O chefe de Estado fez a confirmação esta terça-feira, em Lisboa, à saída da apresentação de um livro de homenagem ao antigo presidente da República Jorge Sampaio. Em novembro, Marcelo tinha revelado que seria operado a "uma pequena hérnia inguinal de oito centímetros".

"É uma intervenção por laparoscopia, muito rápida e simples, mais rápida do que a operação à hérnia umbilical", explicou o presidente já este domingo, em Aveiro, à saída do congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Por esse motivo, acrescentou que "não será necessário" ser temporariamente substituído no cargo.