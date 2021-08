Marcelo veta lei que perdoava Câmaras que não cumpriram regras do Apoio à Economia Local

JN/Agências Ontem às 23:24 Facebook

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, devolveu, esta terça-feira, o decreto aprovado em Assembleia da República que altera as regras do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) e pediu para se pronunciar depois das eleições autárquicas.

Aprovado em Assembleia da República pelo PS, PCP e PEV, com oposição do PSD, BE e PAN, o Presidente da República vetou o diploma que altera as regras de enquadramento do PAEL. CDS, Chega e Iniciativa Liberal abstiveram-se na votação global final do diploma.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considera que a alteração "pode produzir efeitos concretos em autarquias locais e respetivos responsáveis", e a "eventual não aplicação de sanções a um número preciso e limitado de autarquias locais, relativas ao PAEL", pode ler-se numa nota divulgada no site oficial da Presidência da República. O chefe de Estado pediu para se pronunciar "depois da realização do ato eleitoral, ou seja daqui a um mês e dois dias", lê-se na mesma nota.

"Descaramento"

O presidente do PSD, Rui Rio, tinha já acusado, em julho, o PS e o PCP de "descaramento" ao juntarem-se para alterar a lei que evita que seis autarcas percam o mandato em tribunal.

O PAEL estabeleceu um regime excecional e transitório de concessão de crédito pelo Estado aos municípios para regularização do pagamento das dívidas a fornecedores vencidas há mais de 90 dias, tendo como referência 31 de março de 2012. O contrato de empréstimo foi celebrado por 103 municípios entre 2012 e 2015 e prevê um prazo de vigência de 20 ou de 14 anos, conforme a situação de cada município na altura.

Para terem acesso ao empréstimo, os municípios ficaram sujeitos a um acompanhamento quanto ao seu desempenho financeiro e a cumprir, durante o prazo de vigência do acordo, um conjunto de requisitos, entre os quais a obrigatoriedade de cobrarem a taxa máxima de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) aos residentes.

A alteração lei prevê, precisamente, um relaxamento das restrições para os municípios que recorreram ao programa, prevendo, entre outras medidas, que estes possam não cobrar a taxa máxima de IMI que a adesão ao PAEL exigia.