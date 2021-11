Marcelo vetou eutanásia porque correções dos deputados "mudaram a lei"

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 17:17 Facebook

O presidente da República diz ter vetado novamente a lei da eutanásia porque, ao corrigir o texto "nuns pontos", o Parlamento "mexeu noutros e mudou a lei". Marcelo Rebelo de Sousa alega que a nova redação "mistura" conceitos e desresponsabiliza-se pela demora da decisão: "Nunca pensei que demorasse tanto tempo a chegar a Belém".

Para o chefe de Estado, "o Parlamento quis alargar" o leque de situações em que pode recorrer-se à morte assistida, de modo a permiti-la em casos "em que não há doenças fatais". No entanto, defende que, apesar de os deputados terem corrigido as situações indicadas pelo Tribunal Constitucional (TC), o texto final volta a ser pouco claro.

"No mesmo artigo tem, no número 1, que só é possível [recorrer à eutanásia] no caso de doença 'incurável e fatal'; no número 3, de 'doença grave ou incurável'; e, no artigo anterior, diz 'doença grave e incurável'", apontou o chefe de Estado.

Ora, para Marcelo, o diploma refere "três coisas diferentes". "Uma coisa é uma doença grave, que pode não ser incurável", argumenta. "Outra coisa é que, além de grave, é incurável. E outra é que, além de incurável, é fatal. Portanto, na mesma lei e no mesmo artigo, temos três regras contraditórias".