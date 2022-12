Marcelo visita militares que vão passar o Natal em serviço na Roménia

Ana Correia Costa Hoje às 08:45 Facebook

Há mais de 700 militares portugueses em missões por quase todo o Mundo que vão passar a quadra natalícia a centenas de quilómetros de casa. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visita esta terça-feira alguns deles, indo ao encontro das tropas que estão ao serviço da NATO na Roménia, país muito sensível no contexto da guerra no Leste da Europa por se situar na fronteira com a Ucrânia.

No início do mês, o chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas já comunicara à Assembleia da República que tinha prevista, "nas vésperas de Natal", uma visita aos militares destacados naquele país, para onde foi antecipado, em abril passado, o envio de tropas - inicialmente apenas previsto para o segundo semestre do ano - na sequência da eclosão do conflito a leste.

Em outubro, a segunda Força Nacional Destacada (FND) partiu para a Roménia, um dos 14 países onde estão presentes as Forças Armadas portuguesas em missões internacionais. De acordo com a informação disponibilizada pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), há, neste momento, 19 missões ativas pelo Mundo, que contam com 759 militares empenhados e 95 meios envolvidos.