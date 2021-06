Marcha do Orgulho LGBTI+ volta a sair à rua este sábado

JN/Agências Hoje às 19:46 Facebook

A marcha do orgulho LGBTI+ volta à rua em Lisboa, no sábado, após um ano de interregno devido à pandemia de covid-19, para "desconfinar direitos, afastar preconceitos" e com recomendações de uso de máscara e cumprimento de distâncias.

"Desconfinar direitos, afastar preconceitos" é o lema da 22.ª Marcha do Orgulho LGBTI+ de Lisboa, que "traz à luz os efeitos agravados e sentidos pela sua comunidade após um ano de pandemia", segundo um comunicado da organização da marcha, divulgado esta quarta-feira.

"Vimos crescer a precarização do trabalho, impactando principalmente as pessoas trabalhadoras do sexo que ainda carecem de reconhecimento e proteção legal. Continuamos a assistir ao difícil acesso à habitação, que empurra várias pessoas para situações de risco. Também a permanência e confinamento em contextos hostis, sem a possibilidade de muitos de nós expressarem a sua identidade livremente, torna ainda mais importante a necessidade de sair à rua e ocupar um espaço seguro com e pela nossa comunidade", lê-se no documento.

Segundo a organização, os participantes marcham por melhor acesso à saúde, sobretudo à saúde sexual, pela autodeterminação de género sem necessidade de avaliação médica e pela "urgência de uma resposta estatal" para problemas sociais que a comunidade LGBTI enfrenta.

"Uma resposta tanto a nível de recursos sociais, como educativos e políticos, de denúncia e inviabilização da extrema-direita que atenta contra os direitos LGBTI+, pondo a nossa própria existência em risco. Continuamos a ver os nossos direitos desiguais, onde ainda não podemos existir na vida pública de forma pacífica", defendem os 14 coletivos que organizam a marcha.

Referem ainda que vão levar para a rua temas como o racismo e a xenofobia "que ainda permeiam a nossa sociedade, bem como a luta antipatriarcal e anticapitalista, migrante e contra os abusos de poder institucionalizado".

A marcha, que costumava partir do Príncipe Real, arranca este ano, "excecionalmente", da rotunda do Marquês de Pombal, no sábado, dia 19, pelas 18 horas, percorrendo a Avenida da Liberdade em direção à praça dos Restauradores, onde será montado um palco a partir os coletivos que compõem a organização vão falar aos participantes.

"O percurso foi escolhido para permitir que todas as pessoas participantes consigam manter entre si a distância de segurança devida. Adicionalmente, a organização pede que se use máscara durante todo o percurso e que se desinfetem as mãos com frequência", refere o comunicado.

A comissão organizadora integra as associações e coletivos: Amplos, APF, Clube Safo, GAT, GTP, ILGA Portugal, Opus Diversidades, Panteras Rosas; PolyPortugal, Por Todas Nós, QueerIST, Queer Tropical, Rede Ex-Aequo, TransMissão.